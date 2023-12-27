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Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi bulundu

Antalya'da 3 aydır kayıp olan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cesedi, polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu. İncelemelerin ardından şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya\'da kayıp Kırgız kadının cesedi bulundu
27.12.2023 - 17:53,
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Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cesedi, polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozhogulova'nın bulunması için çalışma başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kozhogulova'nın telefonunun son olarak sinyal verdiği adresi tespit etti.

Kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheli kişileri mercek altına aldı.

Kırgız kadının telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kozhogulova'nın M.Y. ile görüşmesinin ardından sinyalin son alındığı Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki E.B'nin evine gittiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette önce çelişkili ifadeler veren E.B, daha sonra birlikte alkol aldıkları Kozhogulova'yı sabah yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti.

Kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını ileri süren E.B, cesedi evinin yakınındaki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

E.B'nin gösterdiği alanda polis ekibinin nezaretinde yapılan kazıda Kozhogulova'nın cesedine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırgız kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Serik Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kalırken E.B ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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