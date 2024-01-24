Antalya\'da kayıp motokurye cinayeti: İki cesede ulaşıldı

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüphelinin gösterdiği arazide yapılan kazıda, iki cesede ulaşıldı.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları, 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Z.B. (33) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.

Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı.

Cinayet şüphelisinin aynı alanda gösterdiği başka bir noktada ise iş makinelerinin yaptığı kazı çalışmasında baldızı Z.E.A'ya (26) ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Cesetler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.