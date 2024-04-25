Antalya'da 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği düzenlendi

Antalya\'da \'Köyüm Bisiklete Biniyor\' etkinliği düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi'nin iş birliğiyle, Konyaaltı Çakırlar'da 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği düzenlendi. Antalyalıların spora teşvik edilmesi, şehir trafiğinin azalması ve otomobillerin doğaya verdiği zararın azaltılması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Köyüm Bisiklete Biniyor' etkinliği düzenlendi.

25.04.2024 10:20  Güncelleme: 11:53
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi'nin iş birliğiyle, Konyaaltı Çakırlar'da "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi.

Antalyalıların spora teşvik edilmesi, şehir trafiğinin azalması ve otomobillerin doğaya verdiği zararın azaltılması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Köyüm Bisiklete Biniyor" etkinliği düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nden bisikletleriyle start alan Çakırlar sakinleri, 11 kilometrelik bir rotanın sonunda Gökçam İlkokulu önünde sürüşlerini noktaladı.

BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Bisiklet turuna birçok bisiklet grubu ve her yaştan vatandaş katılım sağladı. Bölgedeki 10 mahalle muhtarı da organizasyona destek verdi. Bisiklet turu tamamlandıktan sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar tarafından vatandaşa ikramda bulunuldu. Sonrasında ise organizasyona destek veren muhtarların kendi mahallesinden seçtiği 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Etkinliğimizi her sene olduğu gibi yine 23 Nisan haftasında yaptık. Bisikletseverlerle birlikte olmak güzel bir duygu oldu. Görme engelli vatandaşlarımız da burada bisiklet kullandı. Doğanın içinde böyle bir etkinlik düzenlediğimiz için mutluyuz" dedi.

Kaynak: ANKA

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