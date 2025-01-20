Antalya'da Kuaför Dükkanına Kundaklama Girişimi: Mahalle Tedirgin - Son Dakika
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Antalya'da Kuaför Dükkanına Kundaklama Girişimi: Mahalle Tedirgin

Antalya\'da Kuaför Dükkanına Kundaklama Girişimi: Mahalle Tedirgin

Antalya'da madde bağımlısı birinin kuaför dükkanına yakma girişimi sonrası mahalle sakinleri korku içinde. İşletme sahibi Tangül Dinekli, sürekli serbest bırakılan İbrahim A.'nın mahalledeki kundaklama eylemlerinden endişeli.

20.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:27
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ANTALYA'da kuaför dükkanını yakma girişiminde bulunan madde bağımlısı İbrahim A.'nın serbest bırakılması üzerine işletme sahibi Tangül Dinekli, "Birebir şahsımıza olan bir şey değil, tüm mahalleyi kundaklayan bir kişi. Sürekli serbest bırakılıyor, bir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz" dedi. Bunun için bir şey yapmamız lazım, çünkü artık çok korkuyorum" dedi. İbrahim A.'nın ilk kez bu girişimde bulunmadığını aktaran mahalleli de bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtti.

Antalya'da daha önce bir binanın deposunu ateşe veren madde bağımlısı İbrahim A., 13 Ocak'ta da Tangül Dinekli'ye ait kadın kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. Yangını güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yangın çıkartmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası mahalleli ile İbrahim A. arasında takip yaşandı. İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir mahallelinin başına sopayla vurup kaçtı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İbrahim A.'nın serbest bırakılması üzerine korktuğunu dile getiren işletme sahibi Tangül Dinekli, "Birebir şahsımıza olan bir şey değil, tüm mahalleyi kundaklayan bir kişi. Sürekli serbest bırakılıyor, bir işlem yapılmıyor ve biz artık çok korkuyoruz. İçeride bir işlem yapamıyorum, müşterimle ilgilenemiyorum. Bu durum psikolojik olarak çok etkiledi. Devletin artık bunun için bir şey yapması lazım çünkü artık çok korkuyorum" dedi.

MAHALLELİ TEDİRGİN

İbrahim A.'nın mahallede daha önce de kundaklama eylemleri olduğunu belirten İsmet Gedik, "Daha önce iki kez bu siteyi yaktı. Ondan sonra bir de kuaföre gitmiş. Orada bir hadise yapmış. Biz içeri girmesini istiyoruz. Madde bağımlısı kendisi. Vuruyor, bir şey dedin mi hemen seni dövmeye kalkıyor. O gün birinin kafasına odunla vurmuş. Mahalleli olarak rahatsızız" ifadelerini kullandı.

İbrahim A.'nın madde bağımlısı olmadan önce efendi biri olarak bilindiğini aktaran mahalle esnafı İlhan Karakaş, "Mahalleli olarak bu konuda şikayetçiyiz. Tedavi olsa çok iyi olur. Bunu yapan arkadaşı, bu maddeyi kullanmadığı üç beş sene öncesinde çok efendi, düzgün bir çocuk olarak duyduk. Bu maddeden sonra ne yaptığını bilmiyor. Herkes tedirgin, bizler de tedirginiz" diye konuştu.

Esnafın korkudan kapının önüne çıkamaz hale geldiğini belirten Veysel Kaya, "Gelip geçerken bağırıp çağırıp, etrafa küfürler ettiğini defalarca gördüm. Hasta ruhlu diye kimse pek sokulmuyordu ama bu mahallenin de başına bela olmuş. Esnaf artık korkudan kapının önüne çıkamıyor. Ben buradan geçerken bana ters ters baktı. Bu tip insanlar çok fazla ama kayıtsız kalmamak lazım. Yani her an için birilerine zarar verebilir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kuaför Dükkanına Kundaklama Girişimi: Mahalle Tedirgin - Son Dakika

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