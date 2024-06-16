Antalya'da Kurban Bayramı'nda Yaralananlar Hastanelere Başvurdu - Son Dakika
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Antalya'da Kurban Bayramı'nda Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise hayvanların darbesiyle yaralandı. Yaralılara acil servislerde müdahale edildi.

16.06.2024 13:58
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kontrol altına almak istedikleri hayvanların darbesiyle yaralandı.

Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.

Abdulkadir Durur, AA muhabirine, büyükbaş hayvan kesmeye çalışırken elinden yaralandığını belirterek, "Makinaların arızalanması sonucu bıçak kaydı ve elim kesildi. Allah'tan çok büyük bir sıkıntı yok. Dikiş attılar, tedavimi oldum, gidiyorum." diye konuştu.

Hüseyin Sarı ise evinin önünde kurbanını keserken parmağından yaralandığını dile getirdi.

18 yaşından beri kurban kestiğini belirten Sarı, "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Dikiş atılacak, hastanede bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı'nda Yaralananlar Hastanelere Başvurdu - Son Dakika
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