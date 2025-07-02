Antalya\'da Mobilya Fabrikasında Yangın

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

'PATLAMA OLDU'

Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanındaki PVC atölyesinde çalışan Tunahan Aksu, "Biz dükkanın içerisinde çalışıyorduk. Yanan fabrikanın penceresi bizim dükkana bakıyor. O taraftan duman geldiğini görünce hemen koştuk. İçerinin yandığını gördük ve patlama oldu. İçerideki adamımızı çıkaralım diye abim içeri girdi. Yangın bizim dükkana sıçradı mı emin değilim. Yangının makinelerin şase yapması sonucu elektrikten çıktığını söylediler." dedi.

'MAHALLEDE SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLUYOR'

Yanan iş yerinin yanındaki depoda çalışan yeğenini kurtarmak için bölgeye gelen Baki Armutlu, "Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan depoda benim yeğenim çalışıyordu. Geldiğimde yangını gördüm, hemen içeri girip yeğenimi dışarı çıkardım. Yatak üretimi yapan atölyede yangının çıktığını söylediler. Bu mahallede sürekli elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri yüzünden bu tür yerlerde sık sık yangın çıkıyor" diye konuştu.