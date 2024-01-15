Antalya\'da motoru alev alan araçta bulunan 4 kişi can havliyle kendilerini dışarı attı

ANTALYA'da seyir halinde motor kısmı alev alan otomobildeki 4 kişi, can havliyle kendilerini dışarı attı. Büyük hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sularında Kızılsaray Mahallesi 60 Sokak üzerinde meydana geldi. Alışveriş için kentteki alışveriş merkezine gelen aile, 07 BMA 246 plakalı LPG'li araçlarını açık otoparka bıraktı. Alışverişin ardından otoparktan araçlarını alan aile, yola çıktı. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra otomobilin motor kısmından alev aldığını gören sürücü Ahmet G. (30), aracı durdurdu. Araçta bulunan Ahmet G., annesi Hülya G. (49), babası Mesut G. (62) ve kardeşi Melihşah G. (15), can havliyle kendilerini dışarı attı. Aracın alev aldığını gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Esnaf, itfaiye gelene kadar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Büyük hasar alan araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)