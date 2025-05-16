Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

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Antalya'da 27 yaşındaki genç çalıştığı diş kliniğine giderken motosikletiyle önce refüje ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip bölgeye gelen gencin arkadaşı yere çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı.

16.05.2025 11:30
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Gökhan Tunca (27) çalıştığı diş kliniğine gitmek için evden çıktı. Tunca, Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

YERE ÇÖKÜP ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • murat4455:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 31 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    2 teker Allah geride kalanlara sabır versin yazık gencecik Allah rahmet eylesin 16 0 Yanıtla
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