Antalya\'da Motosiklet Kazası: 3 Rus Turist Yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen motosiklet yolda sürüklenerek, yaya geçidindeki 1'i çocuk, 3 Rus turiste çarptı. Turistler ile sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Selman Eryılmaz, yaya geçidindeki Rus turistlere çarpmamak için kullandığı 07 CAJ 880 plakalı motosikletin frenine bastı. Devrilip sürüklenen motosiklet Anna Ahva Kozyrev, Aleksandra Smirnova ve Makap Kozyrev'e (11) çarptı. Turistler çarpmayla, sürücü de asfalta düşerek yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Aynı kazada Rus aileden 1'i çocuk 2 kişi de sürüklenen motosikletten refüje çıkarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, caddede sürüklenen motosikletin yaya geçidinde Rus turistlere çarpması yer aldı.