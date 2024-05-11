Antalya'da motosiklet kazasında kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kazasında kadın hayatını kaybetti

Antalya\'da motosiklet kazasında kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan kadın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve iki çocuk annesi olan kadının cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilecek.

11.05.2024 09:21
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.

Kudret Taşdemir idaresindeki 07 APU 498 plakalı motosiklet, Cumalı Mahallesi'nde H.O'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taşdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in, kız kardeşini bırakmak için geldiği Cumalı Mahallesi'nden dönerken kaza yaptığı, bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Cumalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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