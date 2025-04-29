Antalya\'da Motosiklet Uygulaması

Antalya'da polis ekiplerince, motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıkları, motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması ile şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik denetimler yaptı.

Kentte, 61 ekip, 104 personelin katılımıyla 19 noktada yapılan uygulamada, 1052 kişi sorgulandı, 806 motosiklet ile 246 araç kontrol edildi.

Çalışmada, aranan 1 kişi yakalandı, 7 çalıntı motor ele geçirildi, 4 motosiklet trafikten men edildi, 142 araca idari para cezası uygulandı, 4 kişiye motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem yapıldı.