Antalya'da Mutlu Ailem Mutlu Okulum Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Mutlu Ailem Mutlu Okulum Projesi Başlatıldı

Antalya\'da Mutlu Ailem Mutlu Okulum Projesi Başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlatılan 'Mutlu Ailem Mutlu Okulum' projesiyle çeşitli nedenlere bağlı problem yaşayan öğrencilere ve ailelerine profesyonel psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunularak sağlıklı aile birliğinin inşasının temelleri atılıyor.

29.05.2024 14:47
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Antalya'nın Kemer ilçesinde başlatılan "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesiyle çeşitli nedenlere bağlı problem yaşayan öğrencilere ve ailelerine profesyonel psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunularak sağlıklı aile birliğinin inşasının temelleri atılıyor.

Kaymakam Ahmet Solmaz öncülüğünde ailenin korunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve eğitim ortamı kalitesinin artırılması amacıyla ilçede "Mutlu Ailem Mutlu Okulum" projesi başlatıldı. Proje kapsamında problem yaşayan öğrencileri tespit eden rehber öğretmenler, önce çocukla, ardından aile ile bir araya gelerek, sorunların çözümü için adımlar atıyor. Projeye ortak olan kurumların işbirliğinde öğrencinin ve ailesinin yaşadığı sorunların aşılmasına katkı sağlanıyor.

Kaymakam Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladığında asayiş toplantılarında aile içi şiddetin öne çıktığını farkettiklerini ve buna yönelik bir proje hazırladıklarını söyledi.

Topluma yansıyan aile içi şiddetten başlayarak adli vakaları incelediklerini, sorunları tespit ettiklerini dile getiren Solmaz, "Sorunun temeline ulaşmak amacıyla okullarda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de ilk olacak 'Mutlu Ailem Mutlu Okulum' projesini başlattık." dedi.

Proje için öncelikle okullardaki psikolojik danışman, rehber öğretmenlerin nasıl davranacakları, sürecin nasıl işleyeceği hakkında eğitimler de aldıklarını belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Okullarımızdaki psikolojik danışman, rehberlik öğretmenlerimiz aracılığıyla tespit edilen sorunlu aile kavram içerisindeki bireylerle seans şekliyle görüşmeye başladık. En az 8 seans olmak suretiyle bireysel görüşmeler gerçekleşti. Görüşmelerin akabinde toplu aile etkinlikleriyle ailesel bütünlüğü ve iletişimi tekrar kurmalarını sağladık. Şu anda 50 dosyamız var takip ettiğimiz, aile bireylerini saydığımızda en az 150-200 kişiye tekabül ediyor. Verimlilik açısından gayet olumlu sonuçlar aldık."

Kaymakamlığın başkanlığında yürütülen projede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, adliye, müftülük, belediye gibi kurumların da paydaş olduğunu aktaran Solmaz, kurumların işbirliğinde rehber öğretmenin talep ettiği desteği anında verdiklerini bildirdi.

Solmaz, projeyle okulda ve ailede güvene dayalı iletişimi sağlayarak çocukların hem ailesiyle hem de okulla bağını güçlendirmeyi başardıklarını kaydetti.

"Aile ortamımız daha iyi oldu"

Projeye dahil olan öğrenci velisi Ali Şevik de oğluyla zaman zaman sorunlar yaşadıklarını ancak sorunun neden kaynaklandığını bilmedikleri için bir çözüm üretemediklerini söyledi.

Öğretmenin kendilerine ulaşarak oğlunun yaşadığı problemlere tercüman olduğunu anlatan Şevik, şunları kaydetti:

"Küçük kardeşi vardı ve kıskançlığa bağlı problemler yaşıyorduk. Öğretmenimiz bize ulaştı ve oğlumuzun nelerden rahatsız olduğunu anlattı. Çocuğumuzun bize anlatmadığı şeyler olduğunu gördük. Rehber öğretmen evimize geldi, biz okula gittik. Görüşmeler yaptık, eksiklerimiz varmış, bunları gördük. Oğlumun bize anlatmadığı sıkıntıların derslerine yansıdığını anladık. Biz farkedememişiz. Şu anda bir sıkıntımız yok, birbirimizi daha iyi anlıyoruz."

Anne Rukiye Şevik de proje ile aile ortamının daha da iyi olduğunu belirtti. Daha önce evin içinde yaşanan tartışmaları şimdi hiç yaşamadıklarını dile getiren Şevik, Kaymakam Solmaz başta olmak üzere kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

"Amacımız sağlıklı aileler oluşturmak"

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Gamze Özmen Ülkü de sınıf öğretmenleriyle okul içinde mutsuz, derslerinde başarısız öğrencileri tespit ederek, onlarla görüşmeye başladıklarını ve sorunun temelini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Genellikle ekonomik, aile içi şiddet, geçimsizlik, iletişimsizlik gibi konularda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Ülkü, "Toplumları oluşturan en küçük yapı aile, aileler sağlıklı olursa yetişen bireyler de mutlu olacak. Amacımız ailesine, vatanına hayırlı evlatların yetişmesine katkı sağlamak, sağlıklı aileler oluşturmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Antalya, Rehber, Kemer, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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