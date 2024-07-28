Antalya'da Olympos ve Çıralı: Doğa ve Kültür Turizmi Bir Arada - Son Dakika
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Antalya'da Olympos ve Çıralı: Doğa ve Kültür Turizmi Bir Arada

Antalya'da bulunan Olympos ören yeri ve Çıralı sahili, doğa ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyen tatilcilerin tercih ettiği rotalardan biridir. Olympos Antik Kenti, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbederken, Çıralı plajı ise masmavi denizi ve uzun plajıyla tatilcilerin tercih sebebidir. Bölgede ayrıca caretta carettaların yumurtlama ve denizle buluşma sahilleri de bulunmaktadır. Olympos ve Çıralı, yerli ve yabancı turistler tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.

28.07.2024 12:41
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Antalya'daki Olympos ören yeri ile sadece 15 kilometre uzağındaki Çıralı sahili, doğa ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor.

Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, deniz, kum ve güneşin yanında kültür turizmine meraklı olanları cezbediyor. Antik kentin gizemli atmosferinde, tarihin izleri arasından geçerek plaja ulaşan yerli ve yabancı turistler, orman ve meyve bahçeleriyle çevrili ahşap bungalovlarda konaklayabiliyor.

Olympos'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki komşu plaj Çıralı da doğal güzelliğiyle öne çıkıyor. Mayıs-ekim döneminde caretta carettaların önemli yuvalama ve denizle buluşma kumsalları arasında yer alan Çıralı, masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla da tatilcilerin tercihi oluyor.

Olympos Çevre Koruma ve Turizmi Geliştirme Dernek Başkanı Halil Karataş, AA muhabirine, antik kentin bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının antik kentlere yaptığı yatırımların turizmde meyvelerini almaya başladıklarını belirten Karataş, "Kentte bu yıl bir yandan çevre düzenlemesi, ışıklandırma çalışmalarına ağırlık verilirken, bir yandan da kazı çalışmaları aralıksız devam etti. Bu da Olympos'un cazibesini daha da artırdı. Olympos, tarihin ve doğanın birleştiği bir mekan. Plaja giden insanlar binlerce yıl öncesi gibi kentin içinden geçerek denize ulaşıyor." dedi.

Karataş, yerli tatilcilerin yanı sıra Avrupa başta olmak üzere her bölgeden yabancı turisti konuk ettiklerini anlatarak, "Kendisini odaya ya da otele kapatmak istemeyen, her anını farklı bir aktiviteyle geçiren turistler buraları tercih ediyor. Antik kenti geziyor, denize girip, plajda güneşleniyor, teknelerle koylara açılıyor ve portakal bahçelerinin arasında ahşap bungalovlarda konaklıyor." diye konuştu.

Caretta carettaların yumurtlamalarına şahitlik yapıyorlar

Çıralı Turizm Bölgesi'nin bulunduğu Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca da Olympos'a komşu Çıralı'nın da doğa turizmiyle ön plana çıktığını söyledi.

Özellikle nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvaları haline geldiklerini ifade eden Sarıca, her yıl onlarca caretta carettanın yumurtlamak için sahile çıktığını, yumurtalarını bıraktıktan sonra denize açıldıklarını ve yumurtadan çıkan yavruların da denizle buluştuğunu kaydetti.

Bölgeyi tercih eden turistlerin deniz kaplumbağalarının da yaşam döngüsüne şahitlik yaptığını aktaran Sarıca, "Buradan vazgeçmeyen, daimi misafirlerimiz var. Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen konuklarımız, doğal bir ortamda tatillerini yapıyorlar. Buradaki pansiyonlar aile işletmesi, ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz ve hizmetimizde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıca, yaz döneminin yoğun geçtiğini, kış döneminde de özellikle yabancı turistleri ağırladıklarını belirtti.

Tur teknesi sahibi Mikail Yörükoğlu da bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümünün teknelerle koylara açılmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Tekneyle açılan tatilcileri Ceneviz, Akvaryum, Mağara, Sazak kumsalı gibi birbirinden eşsiz koylara götürdüklerini anlatan Yörükoğlu, "Sakin koylarda, tertemiz, balıkları görebildikleri denizde yüzmek isteyenler tekne turlarına talep gösteriyor. Tekneye katılım oldukça yüksek." dedi.

Yerli ve yabancı turistler Olympos ve Çıralı'dan memnun

Sakarya'dan tatil için ailesiyle Çıralı'ya gelen Zeynep Keser, bölgenin turizm potansiyeli konusunda çok zengin olduğunu söyledi.

Bölgenin bir yanda tarihi bir yanda deniz, kum, güneş üçlüsünü bir yanda eşsiz doğayı barındırdığına dikkati çeken Keser, "Özellikle çocuklarımın burayı görmesini çok istedim. Olympos Antik Kenti'nde bölgenin tarihini tanıyorlar, Çıralı'da da denize giriyorlar. Farklılıkları keşfediyorlar. Huzurlu bir ortamda tatil yapıyoruz." dedi.

Fransa'dan tatile gelen Delepine Stephanie, Antalya'nın tatil için ideal bir kent olduğunu belirtti.

Olympos ve Çıralı'yı çok sevdiklerini dile getiren Stephanie, "Sakin bir kent. İnsanlar samimi, çok güzel fotoğraflar çektirdik." dedi.

Kendisini böyle bir yerle tanıştıran tur rehberine teşekkür eden Stephanie, keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Tatilcilerden Eva Stephanie de denizin çok güzel olduğunu, yeşilliklerin içinde bir yerde tatil yapmanın ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Olympos ve Çıralı: Doğa ve Kültür Turizmi Bir Arada - Son Dakika

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