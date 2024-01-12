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ANTALYA'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın, kurtarılmayı beklerken telefonla konuşması dikkati çekti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 FKJ 03 plakalı kamyonetin sürücüsü Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra aracına bindi. Bu sırada arkasından gelen havalimanı personelini taşıyan Türkay Ağıl yönetimindeki 07 C 2175 plakalı midibüs, kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, midibüs içerisindeki yaralıları dışarı çıkardı. Midibüs sürücüsü Türkay Ağıl, havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sürücü Türkay Ağıl'ın, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü. Havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan, kazayı hafif yaralı atlattı.

'NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİM'

Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı, "Ben aracın arkasında oturuyordum. Nasıl olduğunu görmedim. Benim durumum hafif ama durumu biraz daha sıkıntılı arkadaşlarım var. Havalimanına gidiyorduk. Midibüste 14 kişi vardık" dedi. Kazada yaralanan9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Midibüs ile kamyonetin karıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut'un, kasadaki malzemelerin kayması üzerine aracı durdurup düzeltmesi, sonrasında midibüsün kamyonete çarpması görüntülere yansıdı. (DHA)