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Antalya'da Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Antalya'da Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi

Antalya'da polis ekipleri, kent genelinde kıraathane ve kahvehanelerde suç işlenmesini önlemek ve arama kaydı olan şüphelileri yakalamak amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirdi. 300 işletme denetlendi, 4 bin 900 kişinin sorgulaması yapıldı ve 44 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 190 araç ve motosikletin incelemesi yapıldı, 34 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 6 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalandı. İki işletme sahibine adli işlem yapıldı ve 6 kişiye idari işlem gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya\'da Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi
26.01.2024 - 23:45,
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Antalya'da polis ekipleri, kent genelinde "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kıraathane ve kahvehanelerde başta kumar suçu olmak üzere suç işlenmesini önlemek, suç işleyen ve arama kaydı olan şüphelileri yakalamak için "huzur uygulaması" yapıldı.

Kentte, 300 işletme denetlendi, 4 bin 900 kişinin sorgulaması yapılarak, yakalama kaydı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 190 araç ve motosikletin incelemesini yaparak, 34 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı, 6 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak" suçundan yakalandı.

İki işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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