Antalya\'da Rastgele Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

ANTALYA'da, tabancayla cadde üzerinde rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, 5 kovan bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, yaya olarak geldiği cadde üzerinde elindeki tabancayla rastgele ateş açtı. Şüpheli ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı. Adrese gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, cadde üzerinde 5 kovan bulundu. İncelemeler sırasında cadde, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.