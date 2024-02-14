Antalya'da sağanak sonrası tünelde mahsur kalan otobüs - Son Dakika
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Antalya'da sağanak sonrası tünelde mahsur kalan otobüs

Antalya'da sağanak sonrası otomobilde 1 kişinin ölü bulunmasının ardından trafiğe kapatılan tünelde, uyarıya aldırmayan sürücünün kullandığı halk otobüsü de mahsur kaldı. Meteorolojinin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, pazartesi gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Trafik Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla ekipler, tüneli trafiğe kapattı. Otobüs çekiciyle tünelden çıkarıldı.

14.02.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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ANTALYA'da sağanak sonrası otomobilde 1 kişinin ölü bulunmasının ardından trafiğe kapatılan tünelde, uyarıya aldırmayan sürücünün kullandığı halk otobüsü de mahsur kaldı.

Meteorolojinin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, pazartesi gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. 300 kilogramdan fazla yağışın düştüğü Antalya'da Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidi, yağmur sularıyla doldu. Yağışın başladığı pazartesi gecesi tünelde aracıyla mahsur kalan Halil Yıldız, yaşamını yitirdi. Trafik Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla ekipler, tüneli trafiğe kapattı. Dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılan tünelde, adı öğrenilemeyen şoförün kullandığı 07 AU 0213 plakalı halk otobüsü de mahsur kaldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü mahsur kaldığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Otobüs çekiciyle tünelden çıkarıldı. Halk otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Öte yandan sağanak, dün akşam saatlerinde de kentte etkili oldu. Yol kenarlarında mahsur kalan araçlar olduğu görüldü. Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda da bir kamyonetin mahsur kaldığı görüldü. 07 EIK 21 plakalı yıkama şirketine ait aracın tekerleklerinin, çöken yolda havada asılı kaldığı görüldü. (DHA)

Antalya\'da sağanak sonrası tünelde mahsur kalan otobüs
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sağanak sonrası tünelde mahsur kalan otobüs - Son Dakika

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