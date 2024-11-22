Antalya'da Sağanak Yağış Alarmı: Kurtarma Ekipleri Teyakkuzda

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün şehrin altı ilçesi için yaptığı turuncu kodlu sağanak alarmı sonrası teyakkuza geçti. Serik'te şiddetli yağış sonrası iki evde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD'ın; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı turuncu kod uyarısı sonrası tüm tedbirlerini alarak ekiplerini hazır bekletti.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde itfaiye ve ASAT başta olmak üzere 425 personel 238 araçla gece boyu yağmur nöbeti tuttu. Turuncu kod uyarısı verilen Manavgat, Alanya, Serik, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 41 motopomp, 21 dalgıç pompa, iş makineleri, greyder, kamyon, kombine ve kurtarma araçları hazır bekledi. Ekipler; Serik'te 15, Manavgat'ta 9, Alanya, Aksu ve Kalkan'da birer olmak üzere 27 vakaya müdahale etti.

Serik'te mahsur kalanlar kurtarıldı

Metrekareye 121 kilogram yağış düşen Serik'te Merkez Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Serik İlçe Hizmet Birimi, gece boyu devam eden sağanak yağış sonrası iki evde mahsur kalan vatandaşları kurtardı, evlerdeki su tahliye edildi. Alanya'da Güllerpınarı Mahallesi'nde park halindeki aracın üzerine çam ağacı devrildi. Zemin yumuşamasından kaynaklı devrilen araç itfaiye ve zabıta ekipleri tarafından kaldırılarak yol güvenli hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ASAT ekipleri de Kızılağaç ve Evrenseki mahallelerinde su taşkını ihtimaline karşı derelerde ıslah çalışması yaptı. Çolaklı Mahallesi'de de su baskını sonrası üç evin deposuna dolan yağmur suları ekipler tarafından tahliye edildi.