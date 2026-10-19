Antalya'da sahilde kalp krizi geçiren eski amatör futbolcu Çakır hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da sahilde kalp krizi geçiren eski amatör futbolcu Çakır hayatını kaybetti

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Antalya\'da sahilde kalp krizi geçiren eski amatör futbolcu Çakır hayatını kaybetti
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Antalya'ya özel bir veteranlar futbol turnuvası için gelen 48 yaşındaki eski amatör futbolcu Mehmet Hayri Çakır, sahilde yürürken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çakır'ın cenazesini alan yakınları Adli Tıp Kurumu'nda güçlükle ayakta durdu; cenaze Gaziantep'e gönderildi.

ANTALYA'ya özel bir veteranlar futbol turnuvasına katılmak üzere gelen eski amatör futbolcu Mehmet Hayri Çakır (48), sahilde yürüdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Geçmiş yıllarda Gaziantep'te birçok amatör futbol kulübünde oynadığı öğrenilen Mehmet Hayri Çakır, Antalya'ya özel bir veteranlar futbol turnuvası için geldi. Çakır, konakladığı otelden sahile gitmek üzere yola çıktığı sırada aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Hayri Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Çakır'ın acı haberini alarak Antalya'ya gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeyi teslim aldıkları sırada büyük üzüntü yaşayan yakınları ayakta durmakta zorlandı. İşlemlerinin ardından Çakır'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

GAZİANTEP ASKF'DEN TAZİYE MESAJI

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Amatör spor kulüplerinde uzun süre forma giymiş Sayın Mehmet Hayri Çakır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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