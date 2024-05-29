Antalya'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satan 6 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satan 6 Zanlı Tutuklandı

Antalya\'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satan 6 Zanlı Tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi sattıkları tespit edilen 6 zanlı tutuklandı. Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçlarından dolayı tutuklandı.

29.05.2024 22:43
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Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi sattıkları tespit edilen 6 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bazı kişilerin para karşılığında sahte basın kartı, sahte basın trafik kartı ve polis telsizi sattığını belirledi.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik ve "5809 sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 27 Mayıs'ta yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satan 6 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sahte Basın Kartı ve Polis Telsizi Satan 6 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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