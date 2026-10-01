Antalya\'da savcı, eski eşini eşarpla boğan sanık hakkında müebbet hapis istedi

ANTALYA'da eski eşi Hanım Biçer'i (30) eşarpla boğan Hızır Çelik'in (33) tutuklu yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığını ömür boyu hapsini istedi.

Olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan 2 çocuk annesi Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra Hanım Biçer'in kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TESLİM OLUP, TUTUKLANDI

Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçer'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hızır Çelik de Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. Çelik'in ilk ifadesinde; eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hızır Çelik, işlemleri sonrası tutuklandı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Hanım Biçer'in son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Hanım Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra Hızır Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından iddianame hazırlandı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına; tutuklu sanık Hızır Çelik, müştekiler Resul Biçer ile Recep Biçer ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen maktulün ağabeyi Resul Biçer, "Kardeşimi plan yaparak götürdü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Kardeşinin ölmeden önce tehdit altında olduğunu belirten Recep Biçer ise "Boşandılar, kızın peşine düştü, ara ara tehditler etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Esas hakkımdaki mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, Çelik'in 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ömür boyu hapsini istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Çelik, "Karşı tarafın ailesi, çocuklarımı ve beni defalarca tehdit etti. Çocuklarımı bunlardan koruduğum için şükrediyorum. Öldürmek isteseydim evime gelip, eşyalarını almasına izin vermezdim" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

'MÜTALAAYA KATILIYORUZ'

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bir sonraki duruşma karar duruşması olacak. Mütalaaya katılıyoruz. Sanık ve her caninin haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için bir 'aldatma' iddiası vardır, burada da aynı kurguyla karşılaştık. Durum böyle değil. Dosya nihayete erdi, kasten öldürmeden müebbet hapis cezası istendi. Umarım karar da bu yönde çıkar" dedi.