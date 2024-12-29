Antalya'da Sebze Rekoltesi Düşüyor, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
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Antalya'da Sebze Rekoltesi Düşüyor, Fiyatlar Yükseliyor

Antalya\'da Sebze Rekoltesi Düşüyor, Fiyatlar Yükseliyor

Antalya'da son günlerde hava şartlarının olumsuz etkisiyle sebze rekoltesinde ciddi düşüş yaşanmakta. Ürün miktarındaki azalma fiyatlara yansırken, bazı ürünlerin fiyatlarında iki katına kadar artış görüldü. Domates fiyatları ise düşüş gösteriyor.

29.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
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TÜRKİYE'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da son dönemde havaların soğuması, yağışlar, sel ve fırtına gibi nedenlerle ürün rekoltesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Bazı ürünlerde fiyatlar iki katına çıkarken, hale giren mahsul miktarı da neredeyse yanı yarıya azaldı.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Türkiye'nin kış dönemi sebze üretim merkezi Antalya'da yılbaşı öncesi toptancı halde durgunluk yaşandığı belirterek, hava şartlarından yakındı. Aralıksız devam eden yağışlar ve bu yıl erken gelen soğuk nedeniyle verimin düştüğünü dile getiren Akcan, "Bu günlerde seralarda toplanan ürün miktarı ciddi derecede azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Yani bir pazar bulup ihracat ya da bir yerlere ürün sattığımızdan değil. Mesela biber çeşitlerinin fiyatı biraz yükseldi. Patlıcan yükseldi, ama domates düştü" dedi.

15 GÜNDE BİR ÜRÜN TOPLANABİLİYOR

Geçen ay seralarda 1 hafta olan ürün toplama işleminin verimin düşmesi nedeniyle 15 güne çıktığını anlatan Akcan, "15 günde bir ürün topluyoruz. Ürün olmadığı için fiyatlarda yükselme var. Hale ürün girişi de yüzde 50 oranında azaldı. Birçok üründe artış var ama domateste tam aksine bir durum yaşanıyor. Domates geçen ay 35 TL civarındayken şu an 20-25 TL, diğer ürünlere nazaran düşük. Kabak fiyatı da çok düşük. Kabakta şu anda üretici zararına satış yapıyor" diye konuştu.

ÜRÜN MİKTARI 25 BİN TON AZALDI

Kasım ayında Antalya Toptancı Hali'ne giren ürün miktarı 55 bin ton iken, bu ay miktarın 30 bin tona gerilediğini açıklayan Nevzat Akcan, "Yani 25 bin ton eksik ürün girmiş. Geçen sene erken ekimler para etmediği için üreticiler ikinci, üçüncü aylarda satacak şekilde ürünlerini ekti bu sene. Fırtına ve sel olayları da etkiledi. Biz tarımda doğaya yenik düşüyoruz, tarım çok zor bir sektör. Bir bebek gibi bakmamız lazım ürüne. Bir hortum geliyor, afet yaşıyoruz. 15-20 gün önce yaşadık. Kurşunlu bölgesinde 1 ay önce yaşandı, ürünler üşüdü, bu yüzden domateste kalite bozuldu. Sadece don almasın diye seralarda ısıtma sistemini kullanabiliyoruz" dedi.

HAL ÇIKIŞ FİYATLARI

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin Antalya Toptancı Hal sebze fiyatları listesine göre ürünlerin halden çıkış fiyatlarının son 1 haftadaki değişimi şöyle;

Domates fiyatı son 1 haftada 20-25 TL'den sabit seyrediyor. Kokteyl domates ise 40-50 TL aralığından 45-55 TL'ye çıktı. Sivri biber 40 TL'den 50'ye, sivri kıl biber 50'den 60 TL'ye, sivri kılçık biber 60'tan 70 TL'ye yükseldi. Çarliston biber 33 TL'den 43'e, üç burun köy biberi 42'den 55 TL'ye, kapya biber ise 65'ten 75 TL'ye çıktı. Patlıcan fiyatı 45 TL iken 60'a yükseldi. Salatalık 24 TL'den 30 TL'ye çıktı. Marul aysberk tane 40-55 TL, düz ve kıvırcık marullar 22-32 TL arasında değişiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sebze Rekoltesi Düşüyor, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika

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