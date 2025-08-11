Antalya\'da Sıcaklık Rekoru: 46,6 Derece

DÜN hava sıcaklığının bazı noktalarda 46,6 dereceye ulaştığı Antalya, Türkiye'nin en sıcak noktası oldu.

Son günlerde hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden yükselmeye başladı. Turizm kenti Antalya'da geçen hafta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktı. Hafta boyunca kıyı kesimlerde yüksek nem nedeniyle sıcaklıklar, yer yer normalinin 8 ile 10 derece üzerinde hissedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün Antalya kent merkezinde sıcaklık 45 dereceyi aşarken, bazı noktalarda ise 46 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı Antalya, dün ölçülen 46,6 derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisine göre dün kent genelinde Manavgat Taşağıl Orman Sahası'nda 46,6, Serik Gebiz Orman Sahası 46,4, Serik ilçesi 45,5, Kepez'de 45,2, Döşemealtı'nda 44,5, Aksu Boztepe'de 44,2, Konyaaltı'nda 44, Muratpaşa'da 43,4 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığı dün Hatay Kırıkhan'da 46,1, Gaziantep Karkamış'ta 46, Adana Kozan'da ise 45,6 derece olarak kayıtlara geçti.