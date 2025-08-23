Antalya\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, Şüpheli İntihar Etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada bir şüpheli 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede, iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışanı Elif Kılıç'ın (32) yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kavgaya dönüşen olayda Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Kerim Üre, olay yerinden ayrıldıktan sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.