Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

15.09.2025 10:19
Antalya'nın Kepez ilçesinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde apartman bahçesinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet D. (30), komşusu Uğur F.'ye (44) tabancayla ateş etti. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Uğur F. ile balkonda otururken elinden vurulan Cansel A. (25) yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2305 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda oturan Mehmet D. ile komşusu Uğur F. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D., yanında getirdiği tabancayla komşusuna ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tabancadan çıkan 2 kurşun Uğur F.'nin bacaklarına isabet etti. Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinin balkonunda oturan Cansel A. da kurşunlardan birinin eline isabet etmesiyle yaralandı. Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet D., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Kepez, Kavga, Suç, Son Dakika

