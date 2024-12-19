Antalya\'da \'Spor Antalya Mahallemde\' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amaçlı başlattığı "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Muratpaşa Yenigün Mahallesi Kapalı Pazar alanına düzenlendi. Çocuklara hareket alanı yanında sosyalleşme imkanı da sağlayan etkinliğe aileler de ilgi gösterdi.

Tüm Antalyalıları hareketli yaşama ve spora teşvik eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporu mahallelere taşımaya devam ediyor. Muratpaşa Yenigün Mahallesi Kapalı Pazar alanına düzenlenen spor etkinliğine çocuk ve gençler yine yoğun ilgi gösterdi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi, mini survivor parkuru, badminton gibi farklı spor dallarının yer aldığı etkinliklere aileler de çocuklarıyla birlikte eşlik etti. Çocuklar antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem de sporun keyfini yaşadı.

"Çok keyifli vakit geçirdik"

Okul sonrası çocuğunu etkinlik alanına getiren Vesile Erdem duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarımız için güzel bir etkinlik düşünülmüş. Gözlemlediğim kadarıyla ailelerde bu etkinliğin tadını çıkarıyor. Çocukların spora yönlendirilmesi çok güzel. Çok keyifli vakit geçirdik Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Spor mahallemde ile arkadaşlarıyla basketbol oynayan ilkokul öğrencisi Berfin Akkuş ise "Evde telefon ve tabletle vakit geçirmek yerine spor yaparak eğlendik. Tenis oynayıp basketbol maçı yaptım. Kendimi basketbolda daha iyi buluyorum. Kursa yazılıp kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.