Antalya'da 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Spor Antalya Mahallemde' etkinliği, Muratpaşa Yenigün Mahallesi'nde gerçekleşti. Farklı spor dallarının yer aldığı etkinlik, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle karşılandı.

19.12.2024 13:01  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amaçlı başlattığı "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Muratpaşa Yenigün Mahallesi Kapalı Pazar alanına düzenlendi. Çocuklara hareket alanı yanında sosyalleşme imkanı da sağlayan etkinliğe aileler de ilgi gösterdi.

Tüm Antalyalıları hareketli yaşama ve spora teşvik eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporu mahallelere taşımaya devam ediyor. Muratpaşa Yenigün Mahallesi Kapalı Pazar alanına düzenlenen spor etkinliğine çocuk ve gençler yine yoğun ilgi gösterdi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi, mini survivor parkuru, badminton gibi farklı spor dallarının yer aldığı etkinliklere aileler de çocuklarıyla birlikte eşlik etti. Çocuklar antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem de sporun keyfini yaşadı.

"Çok keyifli vakit geçirdik"

Okul sonrası çocuğunu etkinlik alanına getiren Vesile Erdem duyduğu memnuniyeti  şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarımız için güzel bir etkinlik düşünülmüş. Gözlemlediğim kadarıyla ailelerde bu etkinliğin tadını çıkarıyor. Çocukların spora yönlendirilmesi çok güzel. Çok keyifli vakit geçirdik Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Spor mahallemde ile arkadaşlarıyla basketbol oynayan ilkokul öğrencisi Berfin Akkuş ise "Evde telefon ve tabletle vakit geçirmek yerine spor yaparak eğlendik. Tenis oynayıp basketbol maçı yaptım. Kendimi basketbolda daha iyi buluyorum. Kursa yazılıp kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

Antalya\'da \'Spor Antalya Mahallemde\' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 'Spor Antalya Mahallemde' Etkinliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.