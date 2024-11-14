Antalya'da Takla Atan Cipte Anne ve Oğlu Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Takla Atan Cipte Anne ve Oğlu Sağ Kurtuldu

Antalya\'da Takla Atan Cipte Anne ve Oğlu Sağ Kurtuldu

Antalya'da T.A.'nın kullandığı cip, park halindeki araçlara çarparak takla attı, sağlık durumları iyi.

14.11.2024 11:06
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ANTALYA'da T.A.'nın kullandığı cip, park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araçtan çıkartılan anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.A. adlı kadıın kullandığı 07 ARE 260 plakalı cip, cadde üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarparak takla attı. Çevredekiler tarafından cipten çıkartılan T.A. ile oğluna ilk müdahale, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Çevre esnaf tarafından su verilen anne ve oğlu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Trafik ekibinin tutanak tutmasının ardından takla atan cip, yol üzerinden çekildi.

Kazaya tanıklık eden Edibe Bakaç, "Dükkandaydım, bir arabanın sesine ilkildik. Araba 2 aracın arkasına çarparak, takla atmış. Çok korktuk. Araçta anne ve çocuk 2 kişi vardı. Vatandaşların yardımıyla anne ve çocuk araçtan çıkartıldı. Ambulans aldı onları, çok şükür ikisinin de hiçbir şeyi yoktu. Ayakta tedavi edildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldüler" diye konuştu.

Haber: Tunahan KIR- Aysu DURSUN- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Takla Atan Cipte Anne ve Oğlu Sağ Kurtuldu - Son Dakika

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