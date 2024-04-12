Antalya\'da teleferik kazası: 184 kişi tahliye ediliyor

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazası sonucu teleferik kabinlerinde mahsur kalan 184 kişiyi tahliye işlemlerinin devam ettiğini, tahliyenin ipli sistemlerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BURSA'DAN ÖZEL GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GELİYOR"

Kaza sonucu teleferikteki 25 kabinde mahsur kalan 184 yurttaşın kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Böcek, şu bilgileri verdi:

"Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bugün saat 17.30'da meydana gelen bu talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 6 yaralımız var, 3'ü ağır. Sağlık ekiplerimiz hızla çalışmalarını devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK ekibimiz, UMKE ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı, Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımızı var, inşallah kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Tahliye, ipli sistemlerle sağlanıyor."