Antalya'da Teleferik Kazası Davasında Kepez Belediye Başkanı Tahliye Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Teleferik Kazası Davasında Kepez Belediye Başkanı Tahliye Edildi

Antalya\'da Teleferik Kazası Davasında Kepez Belediye Başkanı Tahliye Edildi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişinin ölmesi ve 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi. Duruşmaya CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer de katıldı. Mahkeme heyeti, Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam etti.

11.06.2024 19:29
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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalasında Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi K'nin de tutuklanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Suphi K'nin ise tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 7 Ağustos'a ertelendi.

"Tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Kararın ardından Antalya Adliyesinin önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kocagöz'ün cezaevindeki işlemlerin ardından Kepez Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

Kocagöz'ün 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından uzun süre tutuklu kaldığını hatırlatan Zeybek, "Geç de olsa mahkemenin bugün kendisi lehine vermiş olduğu tahliye kararı da Kepez halkına yapacağı hizmetler için bir başlangıç olmuştur. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle de ciddi biçimde kilo kaybetmiştir. Mahkemenin Mesut başkanın lehine verdiği tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise uzun bir süredir adaletin tecelli etmesini beklediklerini ve bugün bu mutlu anı yaşadıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Nail Kamacı da Mesut Kocagöz'ü Kepez Belediyesi önünde karşılayacaklarını ifade ederek, kendisinin ikinci kez makamına oturacağını kaydetti.

Kaza ve adli süreç

Konyaaltı ilçesinin Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Teleferik Kazası Davasında Kepez Belediye Başkanı Tahliye Edildi - Son Dakika

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