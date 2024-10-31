Antalya'da Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti

Antalya\'da Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti

Antalya, ekim sonu itibarıyla 16 milyon turiste ulaştı, yıl sonunda 17 milyon hedefleniyor.

31.10.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla 16 milyon turist sayısını geçtiğini, yıl sonunda 17 milyona ulaşılacağını söyledi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla 16 milyon turist sayısını geçtiğini belirterek, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8'lik artış olduğunu kaydetti. Bu yıl turizmciler olarak 17 milyon turist hedefleri olduğunu hatırlatan Kavaloğlu, "Kasım ayında 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Yaklaşık 350-400 bin de aralıkta gelecek inşallah. Transit yolcular da sayıldığında 17 milyon kişiye ulaşacak. Biz her yıl ilave 1 milyon kişi üretmek zorundayız. Dolayısıyla 2025 yılında hedefimiz 18 milyon olmalı" dedi.

POLONYA VE ROMANYA SÜRPRİZ PAZARLAR

Antalya turizmi için Rusya ve Almanya'nın çok önemli iki ana pazar olduğuna dikkati çeken Kaan Kavaloğlu, diğer önemli pazarları da İngiltere, Polonya, Romanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler olarak sıraladı. İngiltere'nin yüzde 25'lik artışla 1,5 milyonu geçtiğini belirten Kavaloğlu, "Polonya ve Romanya bu senenin sürpriz pazarları. Polonya 1 milyon kişiyi geçti. Romanya da özellikle kimlikle girebildikten sonra son dakika rezervasyonlarında çok ciddi ivme kazandı" diye konuştu.

'PANDEMİDEN SONRAKİ TOPARLANMA SÜRECİNİ ÇOK ÇABUK GEÇTİK'

5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, ekim- kasım aylarında da otellerde yüksek doluluklar olduğunu belirterek, "Güzel, rakamlar iyi. Gelirler iyi, çok memnunuz. Antalya rekorlara doymuyor. Pandemiden sonraki toparlanma sürecini çok çabuk geçtik. Ondan sonraki süreçte de her yıl üstüne katlayarak sevindirici bir şekilde bugünlere geldik. Tabii bunda kamunun, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerinin inanılmaz çabası var. Artık Antalya'da yediden yetmişe herkes turizm kültürünü, turizm sevgisini, hizmet anlayışını kanıksamış ve kabullenmiş. O kadar kriz atlatmamıza rağmen dünyadaki diğer şehirlere, destinasyonlara kıyasla çok çabuk toparlandık ve inanılmaz bir ivmeyle rakamlarımızı artırarak geliyoruz" dedi.

Ali Kızıldağ, "20 milyar dolardan daha fazla geliri konuştuğumuz bir Antalya'dayız. Hem Türkiye'ye yarattığı katma değer açısından hem bu dünya cenneti Antalya'ya sağlamış olduğu imkanlar ve katkılar anlamında inanılmaz bir başarı öyküsü. Bu öyküye taş koyan, bu öyküye katkıda bulunan herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü çok iyi, çok başarılı bir sezon yaşadık. Gelir açısından, gelen turist açısından rakamlar çok sevindirici. Kurların durağan geçmesi ve yüksek enflasyon baskısıyla özellikle konaklama sektöründe ve nakit akışlarının çok tatmin edici olduğunu söyleyemesek bile gelinen noktada hem turist sayısı, hem harcamalar hem turizm geliri açısından tatmin edici bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Romanya, Polonya, Antalya, Turizm, Güncel, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Turist Sayısı 16 Milyonu Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.