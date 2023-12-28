Antalya Valiliği, Usulsüz Kullanılan Skuterlere Karşı Harekete Geçti

ANTALYA'da usulsüz kullanılan, kazalara sebep olan skuterlerle ilgili valilik harekete geçti. Vali Hulusi Şahin, "Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Bu işi zapturapt altına alacağız" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da elektrikli skuterler ulaşımda yoğunlukla kullanılıyor. Kent içinde çoğunlukla gençler tarafından tercih edilen skuterler, zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor. Ölümlü ve yaralamalı kazaların birçoğunun skuterlerin kullanılmaması gereken yollarda seyir halinde olmasından kaynaklandığı görüldü. Gençler, tek kişi skuterleri 2 ya da 3 kişi binerek kullanıyor ve tespiti halinde polis tarafından ceza yazılıyor. Kentte farklı şirketler tarafından yüzlerce skuter kullanıma sunulmuş durumda. Uygulama üzerinden kilidi açılan bu araçlar, kullanılan süreye göre ücretlendiriliyor. Ana arterlerde, bulvarlarda, kaldırımda sürülmesi yasak olan skuterler, kullanıcılarının gelişigüzel park etmesi sonucu hem görüntü kirliliği hem de trafik ve yaya açısından sorun oluşturuyor. Kaldırımda yürüyen yayalar da yanlarından geçen skuterler nedeniyle zaman zaman kaza yaşıyor. Elektrikli skuterlerden en çok taksici esnafı şikayeti. Taksici esnafı sürekli kaza riskinden ve kazançlarının düşmesinden dert yanıyor.

'BUNLARA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ'

Antalya Valisi Hulusi Şahin, skuterlerle özel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Vali Şahin, 'Bu kadar çok sayıda olamazlar' dediği skuterlerle ilgili geniş çaplı bir toplantı yaptıklarını ve çözüm aradıklarını söyledi. Kentin yol kapasitesinin bu yoğunluğu kaldıracak halde olmadığını anlatan Vali Şahin, "Bu usulsüz kullanıma asla müsaade etmeyeceğiz. Usulüne uygun olmayan, protokolüne uygun olmayacak sayıda, fazlaca konuşlandırmış şirketler var. Bunlara tahammül etmeyeceğiz. Cezai işlemleri en sert şekilde yapacağız. Hem güzergahında kullanmayanlar hem de usulsüz parklar var. Bunları da cezalandıracağız. Bu işi zapturapt altına alacağız" dedi.

Şahin, kaldırımda yürürken vatandaşın tedirgin olduğunu da belirterek, "Sürekli sağımı solumu kontrol edip önlem alacaksam ben kaldırımda yürümüş olmuyorum" diye konuştu. Vali Şahin, yapılacak çalışmayla ilgili tarih de verdi. 2024 yılı turizm sezonu gelmeden kentteki elektrikli skuterlerle ilgili sorunu kökten çözeceklerini ifade etti.

'AKAN TRAFİKTE TERS YÖNDEN GELENLER VAR'

Taksi şoförü Gürhan Davutlu, "Bir sürücü yolun karşısına skuterle geçmek isterken aracın altında kalacaktı neredeyse, yere düştü kaldırımdan inerken. 3 kişi bindiklerini gördüm. Ana yola bırakıp gidiyorlar. Her an kazayla karşı karşıyayız. Benim önümdeki araç az kalsın eziyordu. Bir sürücü aracın önüne düştü, eli ve dizleri parçalandı" dedi.

Bir başka taksi şoförü Serdar Maviş de skuterlerin tehlikeli kullanımının trafikte kendilerine sorun oluşturduğunu söyledi. Ana arterlerde araçların arasından geçtiğini anlatan Maviş, "Bazen 3-4 kişi bindiklerini görüyorum. Çok büyük tehlike. Akan trafikte ters yönden gelenler var. Maddi olarak da bizi etkiliyor. Gözümün önünde kaza oldu. Sol şeritten sağa geçiyor aniden. Araçlar durdu ve bir başka araç da gelip duran araca çarptı" diye konuştu.

GENÇLER HATALARINI KABUL EDİYOR

Skuter kullanan İlayda Akıncı (18) "Sürerken çoğu kişi dikkat etmiyor. Ben de çok dikkat etmiyorum. Bir anda araçların önümüze kırdığı oluyor. 2 kişi binip ceza yazıldığı da oldu" dedi. Akıncı, gidecekleri yere daha çabuk ulaşmak için skuterleri kullandıklarını ve toplu ulaşım sorununun çözülmesi halinde skuterlere gerek kalmayacağını söyledi.

Skuter kullanan Arda Karabulut (19) da işten eve gidip dönerken günde 2 defa kullandığını söyledi. Karabulut, "Yollar düzgün olmadığı için ana yolda da kullandığım oldu. Mecburen yolda kullandığımız ve tehlike atlattığımız oluyor. Kaza yapıp yaşamını yitiren arkadaşlarımız da var. Ben de kaza yaptım" diye konuştu.