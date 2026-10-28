Antalya'da yabancı turist sayısı 15 milyon 67 bine ulaştı, COP31 hazırlığı sürüyor - Son Dakika
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Antalya'da yabancı turist sayısı 15 milyon 67 bine ulaştı, COP31 hazırlığı sürüyor

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Antalya\'da yabancı turist sayısı 15 milyon 67 bine ulaştı, COP31 hazırlığı sürüyor
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Antalya'ya 1 Ocak-27 Ekim döneminde gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 67 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfuslu kent, nüfusunun 5 katından fazla yabancı turist ağırlarken kasımda COP31'e ev sahipliği yapacak.

Sonbahar döneminde başta Alman ve İngilizler olmak üzere dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan Antalya'yı, yıl başından bu yana 15 milyondan fazla yabancı turist ziyaret etti.

Ekim ayının başında 111 ülkeden 18 bini aşkın katılımcının yer aldığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve kasımda gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) hazırlanan Antalya, sonbahar aylarında birbirinden farklı uluslararası kongrelerin de adresi haline geldi.

Bir yandan kongre turizminin yoğunluğunun yaşandığı kentte, diğer yandan hem spor hem de tatil için gelen yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Antalya'daki havalimanlarının verilerine göre, 1 Ocak-27 Ekim döneminde kente gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 67 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfusa sahip kent, nüfusunun 5 katından fazla yabancı turist ağırladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, iklim koşullarının da elverişli olmasıyla sonbaharın kentte güzel geçtiğini söyledi.

Kentte yaşanan turizm hareketliliğinde özellikle uluslararası organizasyonların dinamizminin etkili olduğunu dile getiren Şahin, "COP31 kasım ayının hemen hemen tamamını kurtaracak bir etkinlik olacak." dedi.

COP31 alanının ileriki yıllarda da kongre ve fuar merkezi olarak faaliyet göstereceğini belirten Şahin, böyle büyük bir alanın Antalya'ya kazandırılmasının turizmi de olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

Şahin, bu sayede sonbahar aylarının kongre faaliyetleriyle daha da hareketli geçeceğini ifade etti.

Antalya'nın turizmde başarılı bir kent olduğunun altını çizen Şahin, şunları söyledi:

"Antalya'da 111 milyon geceleme yapılıyor. 111 milyon gecelemenin Türkiye turizmi gelirinin yaklaşık yüzde 44'üne tekabül ediyor. Devasa bir rakam. Eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük turizm ülkelerinden biri olurdu tek başına Antalya. Antalya yeteri kadar oteli, yeteri kadar odası olan bir şehir. Daha başka gidecek yeri de kalmadı. Artık komşu şehirlerle, yeni hikayelerle, yeni destinasyonlarla, belki yeni ulaşım ağlarıyla artık 12 ay devam eden bir turizmle yeni turizm anlayışına evrilmemiz gerekiyor. Antalya artık ona doğru gidiyor. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız."

Otellerdeki doluluk oranları sevindirici

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da verimli bir sonbahar geçirdiklerini ve dün itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 67 bin olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

COP31 için de rezervasyonların devam ettiğini dile getiren Saatçioğlu, "COP31 fuar alanında şu anda hiçbir şekilde yer kalmadığını öğrendik. Hatta daha fazla yer olsa daha fazla yer satılabilecek." dedi.

COP31 dışında tatil için gelen yabancı turist hareketliliğinin de yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Saatçioğlu, şunları kaydetti:

"Eylül, ekim ve kasımın ilk 15 günü yüksek bir doluluk her zaman yaşıyoruz. Çünkü fiyat kırılması oluyor, bu dönemde. Hava şartları da çok elverişli. Deniz halen sıcak. O yüzden çok ciddi bir şekilde rezervasyonumuz halen devam ediyor, doluluklar da gayet iyi şu anda. En çok Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden misafir ağırlıyoruz, Polonya ve Belçika'dan da yoğun rezervasyon alıyoruz. Bu alanlarda çok ciddi bir rezervasyon geliyor şu anda."

Saatçioğlu, kentte golf turizminin de hareketlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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