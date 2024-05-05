Antalya'da Yağmur Suyu Drenaj Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Antalya'da Yağmur Suyu Drenaj Altyapısı Güçlendiriliyor

Antalya\'da Yağmur Suyu Drenaj Altyapısı Güçlendiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Toros ve Akkuyu Mahalleleri'ne yeni yağmur suyu drenaj hattı döşeyerek ani su baskınlarını önlemeyi hedefliyor. Toplamda 40.2 milyon TL'lik bir yatırım olan çalışmaların bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

05.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:14
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin yağmur suyu drenaj altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. ASAT tarafından ani su baskınlarını önlemek amacıyla Konyaaltı Toros ve Akkuyu Mahalleleri'ne bin 420 metre yeni yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla Konyaaltı ilçesi Toros ve Akkuyu Mahalleleri'nde yer alan 15. Cadde, Toroslar Caddesi ve 25. Cadde'de yağmur suyu çalışması başlattı.

40.2 MİLYON TL'LİK ÇALIŞMA

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürü İsmail Sercen Şenel, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ASAT olarak gerekli etüt çalışmalarını tamamlayarak proje hazırladıklarını söyledi. Şenel, "Çalışmanın 570 metresinde 1.5 metreye 1,5 baks imalatı, 850 metresinde bin 200'lük betonarme boru imalatı gerçekleştirmekteyiz. Bu bölgeye yaklaşık 40,2 milyon TL artı KDV'li bir yatırım olarak planlanmıştır. Çalışmalarımızın bir aylık bir süreçte tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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