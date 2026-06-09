Antalya'da Yangın: Üst Kat Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Üst Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya\'da Yangın: Üst Kat Kullanılamaz Hale Geldi
09.06.2026 20:52
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Muratpaşa'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; üst kat harabeye döndü.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 sokaktaki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre kiracı H.I.'nın benzin almak için evden ayrılmasının ardından elektrik panosunda yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müstakil evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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