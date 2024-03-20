Antalya'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi anne, sınava girmek için evden çıktıktan sonra elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Anneanne ve dayı, bebeği kurtarmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

20.03.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle ikamet eden üniversite öğrencisi anne Ş.Ç, 2 aylık bebeğini uyuttuktan sonra sınava girmek için babasıyla dışarı çıktı.

Bu sırada evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremedi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve dönen anne, bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları ve komşularının sakinleştirmeye çalıştığı anneye, sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Bebeğin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Antalya, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
    14:38 Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

    Şanlıurfa Gaziantep karayolunun Birecik ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Yücel K. tarafından kullanılan otomobil devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonunun Tekerleği Yoldan Çıkıp Öğrencilere Çarptı
    14:38 Beşiktaş'ta Hafriyat Kamyonunun Tekerleği Yoldan Çıkıp Öğrencilere Çarptı

    Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç kaza, hafriyat kamyonunun tekerleğinin yerinden çıkması sonucu öğrencilere çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonucunda bir öğrenci yaralanırken, 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

  • AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi
    14:38 AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi

    Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi. AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'ya yeni şebeke tesisleri, trafo merkezleri ve aydınlatma direkleri gibi altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Bu yıl da Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde enerji altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

  • Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 11 Yaralı
    14:38 Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 11 Yaralı

    Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali A. yaralanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı
    14:37 Kastamonu'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi gözaltına alındı

    Kastamonu'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Sürücü uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.

  • Antalya'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor
    14:37 Antalya'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor

    Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen sene yanan ormanlık alanın eski haline dönmesi için 1100 kilogram tohum kullanılıyor. Yanan ağaçlar temizlenerek bölgeye tohum saçan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti ve vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
    14:37 Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

    Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliğinde down sendromlu bireyler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynadı. Etkinlik sonunda down sendromlu bireylere sertifika verildi.

  • Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu
    14:36 Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.

  • Threads, 'şu anda trend' olan özelliğine kavuştu
    14:33 Threads, 'şu anda trend' olan özelliğine kavuştu

    Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor.

  • Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
    14:33 Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

    Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.

  • Kayseri, 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan 2. il oldu
    14:33 Kayseri, 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan 2. il oldu

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.

  • İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü
    14:32 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü

    İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin ve İstanbul'un sanat belleğinde önemli bir yere sahip olarak uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin yıllık konser ve tiyatro merkezi olarak seçildiği ve Rusya'da düzenlenen 'BraVo' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Bu başarıyla gurur duyulduğu ifade edildi.


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
13:35 Fransa Rekabet Kurumu, Google’a 250 milyon euro ceza verdi Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza verdi
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
12:11 TBMM’de görevli 8 kavas, Türkiye’nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor TBMM'de görevli 8 kavas, Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement