Antalya\'da Yangında 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi. AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'ya yeni şebeke tesisleri, trafo merkezleri ve aydınlatma direkleri gibi altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Bu yıl da Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde enerji altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.