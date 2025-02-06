Antalya'da Yasa Dışı 20 Milyar TL Para Transferine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yasa Dışı 20 Milyar TL Para Transferine Operasyon

Antalya\'da Yasa Dışı 20 Milyar TL Para Transferine Operasyon

Antalya'da 'Hawala' sistemiyle yasa dışı para transferi yapan 17 şüpheli gözaltına alındı. Kuyumcu ve döviz bürosu sahibi, işlemleri şifreli kontrol sistemiyle gerçekleştirmiş. Ekipler, 20 milyar TL'lik transferin detaylarını araştırıyor.

06.02.2025 18:45  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da 'Hawala' adı verilen sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleştirip, yüzde 5 komisyon aldığı belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarının aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, yasa dışı transfer işlemini 5, 10 TL ile 1, 5, ve 10 dolar gibi paraların seri numarasının fotoğrafını teslim alacak kişilere gönderdikleri şifreli kontrol sistemiyle yaptığı ortaya çıktı.

Antalya'da 2 yıl önce, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler A.K.'ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL'nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.

Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi. Ekipler para transferinin 'Hawala' adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu sisteme göre şüphelilerin şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 komisyon aldığı belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonrası 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2'si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Antalya, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Döviz, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yasa Dışı 20 Milyar TL Para Transferine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 01:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yasa Dışı 20 Milyar TL Para Transferine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.