Antalya'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
22.07.2026 14:28
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Korkuteli'de otomobilin çarptığı Hapa Oğuz hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hapa Oğuz (39) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Çöl Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. kullandığı 07 CIY 139 plakalı otomobille otogardan Korkuteli istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a çarptı. Metrelerce savrularak asfalt zemine düşen Hapa Oğuz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Hapa Oğuz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Beraberindeki kişiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a otomobilin çarpması ve ardından metrelerce savrulması görüntüde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yaya Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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