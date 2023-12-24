Antalya'da yaz aylarını aratmayan havayı görenler sahile koştu

ANTALYA - Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da Aralık ayının sonunda yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı kentte yazdan kalma havayı görenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu.

Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da hafta içerisinde etkili olan sağanak yağmurun ardından güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla da deniz keyfi yaptı. Bazı kişiler kano üzerinde eğlenceli dakikalar geçirirken birçok kişi de kitap okuyarak zamanını değerlendirdi. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Çok sayıda kişi yaz aylarını aratmayan sıcaklık karşısında güneşlendi.

Antalya'da yaşayan Menekşe Türk ise sahile gelerek torununa kazak ördü. Antalya'da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Türk, "Herkes yüzüyor, hava çok güzel. Deniz pırıl pırıl, dağlarda kar var. Hava o kadar güzel ki; Antalya'nın kışı yok. Akşamları sadece kısa bir klima açıyoruz, İstanbul mesela soğuk. Burada oturmak çok güzel" dedi.