Antalya'da Yüksek Sıcaklık Serinlemek İçin Denize Akın Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Yüksek Sıcaklık Serinlemek İçin Denize Akın Edildi

Antalya'da 36 derece sıcaklık ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, 30 derece deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı. Ancak bazıları deniz suyunun da çok sıcak olduğunu belirtti. Araba termometreleri ise 48 dereceyi gösterdi. Sıcak ve nemli havanın çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

30.06.2024 17:42
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Antalya'da araba termometreleri 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar denize akın etti

30 derece olan deniz suyu sıcaklığı bile serinletemedi

Antalya'da yüksek sıcaklık bunalttı

ANTALYA - Antalya'da 36 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 50 oranındaki nemden bunalan çoğu vatandaş, 30 derecelik denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise deniz suyunun da çok sıcak olduğunu söyleyerek, havanın sıcaklığından yakındı.

4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent merkezinde en yüksek sıcaklık 36 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedilirken, araba termometreleri 48 dereceyi gösterdi. Rüzgarın saatte 19 kilometre hızla kuzey yönünden estiği şehirde, hissedilen sıcaklık 41 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı. Bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştururken, sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

Ankara'dan Antalya'ya tatil için gelen ve tatilini sahilde değerlendiren Ömer Tunçer, nem oranı nedeniyle sıcaklığın çok yoğun hissedildiğini ifade etti. Tunçer, "Şemsiyemiz olmasa kavrulacağız. Antalya çok sıcak, kıyıya yakın yüzersek serin oluyor ama ileri taraflar çok sıcak" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Şeyma Yılmaz ise deniz sıcaklığının yüksek olmasının serinleme ihtimalinin önüne geçtiğini söyleyerek, sahil bölgesinde ki duşların daha ferahlatıcı olduğunu dile getirdi.

Kentte sıcak ve nemli havanın çarşamba gününe kadar sürmesi, çarşamba gününden sonra 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yüksek Sıcaklık Serinlemek İçin Denize Akın Edildi - Son Dakika

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