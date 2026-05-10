Antalya'da Zafer Bayramı Kutlaması

10.05.2026 12:41
Ruslar, Antalya'da Zafer Bayramı'nı anma etkinlikleriyle kutladı, dualar ve yürüyüş düzenlendi.

RUSYA'nın 9 Mayıs'taki zaferinin yıl dönümü, Antalya'da yaşayan Ruslar tarafından da kutlandı. Rusya ve eski Sovyet ülkeleri için anlamlı bir gün olan Zafer Bayramı kapsamında Antalya'da ikamet eden Ruslar, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin Dinler Bahçesi'nde buluştu. Kutlamalara Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik ve çok sayıda Rusya vatandaşı ile öğrenciler katıldı.

Kutlamalar ve anma töreni çerçevesinde Dinler Bahçesi'nde İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Rus vatandaşlar ve askerlerinin fotoğraflarının olduğu bir sergi açıldı. Dinler Bahçesi'ndeki kilise ve camide hem Hristiyan hem de Müslüman, Rus, Kazak ve Kırgızlar dua etti. Duaların ardından 'Ölümsüzlük Alayı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.

27 MİLYONA YAKIN İNSANINI KAYBETTİ

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok Rusya vatandaşının bir araya gelip, en büyük bayramlarından birini kutladıklarını söyledi. Zafer Günü'nü Ruslar için yılın en önemli olayı olarak nitelendiren Vetrik, "Aslında bu sadece Sovyet vatandaşlarının değil aynı zamanda başka birçok ülke vatandaşları için önemli bir gündür. Bugün biz vatandaşlarımızın ve askerlerimizin kahramanlığını anmaktayız. Çocuk, kadın başta olmak üzere 27 milyona yakın insanını kaybeden, işgalcilerin yaptığı cinayetleri de hepimiz biliyoruz. Bu cinayetler Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tarafından da teyit edilmiştir. Bu bayram din, millet demeden hepimizi birleştirmektedir. Biz, vatandaşlarımızın bu bayramın önemini özenle koruyup, bir sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz. ve burada yaşayan vatandaşlarımızın aktif olarak yer almasından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Rus vatandaşların Zafer Günü kutlamalarını Antalya'da gerçekleştirmesi için destek veren Türk mercilere de teşekkür eden Başkonsolos Vetrik, "Valilik başta olmak üzere Emniyet Müdürlüğü, Belediye ve diğer kuruluşlara da teşekkür ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Antalya'da yüksek sayıda Rus vatandaşı yaşıyor ancak net söyleyemiyoruz. Türk istatistiki verilere göre on binlerce vatandaşımızın burada yaşadığını biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın çok rahat yaşadığı için buradaki tüm yetkili makamlara da teşekkür ederiz. Zaten burada karma evliliklerden doğan çocuklar da bulunmaktadır" diye konuştu.

BÜTÜN RUSLAR KUTLUYOR

Antalya'da 2000 yılından bu yana Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretim verilen Uluslararası Eduant Rus Okulu'nun öğrencileri ve velileri de kutlamalara katıldı. Okul yöneticisi Zafer Bikkenoğlu, "Bugün Rusya'da her yerde kutlanıyor. Burada Türkiye'de olduğu gibi diğer yurt dışındaki Ruslar da kutluyor. Bu Zafer Bayramı çok önemli. Ayrıca Ölümsüz Alayı yürüyüşü de yapılıyor. Yürüyüşte de katılanlar savaşta ölen dedelerimizin fotoğrafları da taşınıyor. Ruslar buna çok önem veriyor. Biz de Rus Okulu olarak buraya geldik, herkes bu bayramı kutluyor" dedi.

Kutlamalara katılan Rus Okulu öğrencileri de gurur duyduklarını ifade etti.

Haber- kamera: Mehmet ÇINAR-Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Güncel, Rusya, Son Dakika

