Antalya'daki COP31'de iyi niyet anlaşması imzalandı, törene Kraliçe Mary de katıldı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de iyi niyet anlaşması imzalandı, törene Kraliçe Mary de katıldı

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Antalya\'daki COP31\'de iyi niyet anlaşması imzalandı, törene Kraliçe Mary de katıldı
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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Avustralya ile Danimarka arasındaki iyi niyet anlaşması, Avustralya Pavilyonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene katılan Danimarka Kraliçesi Mary ise daha sonra Danimarka Pavilyonu'ndaki panelde konuşma yaptı.

KRALİÇE MARY, İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZA TÖRENİNE KATILDI

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Avustralya ve Danimarka arasında iyi niyet anlaşması, Avustralya Pavilyonu'nda imzalandı. Anlaşmayı Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Danimarka İklim, Enerji ve Tedarik Bakanı Samira Nawa (ortada) imzaladı. İmza törenine Danimarka Kraliçesi Mary de katıldı. Kraliçe Mary daha sonra Danimarka Pavilyonu'nda gerçekleştirilen 'Electrification: Building a green business case' paneline katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: DHA
AvustralyaDanimarkaKraliçeAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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