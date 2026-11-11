Antalya'daki COP31'de yollar 07.30'da kapanınca katılımcılar erken yola çıktı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de yollar 07.30'da kapanınca katılımcılar erken yola çıktı

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Antalya\'daki COP31\'de yollar 07.30\'da kapanınca katılımcılar erken yola çıktı
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Antalya\'daki COP31\'de yollar 07.30\'da kapanınca katılımcılar erken yola çıktı
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Antalya'daki COP31'de liderler zirvesi nedeniyle yollar 07.30'da kapatılınca katılımcılar erken saatte yola çıktı. Saat 05.00'te otellerinden ayrılanlar Mavi Bölge girişinde bekledi, kapılar açılınca yüzlerce kişi güvenlik kontrolünden geçti.

(ANTALYA) - Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), liderler zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve ulaşım önlemleri, konferans katılımcılarına sabahın erken saatlerinde zorlu bir mesai yaşattı.

Liderler zirvesi kapsamında saat 07.30'da etkinlik alanından geçen ana yolların ulaşıma kapatılacak olması nedeniyle gazeteciler, delegasyon üyeleri ve diğer katılımcılar, henüz gün ağarmadan konferans alanına ulaşmaya çalıştı.

Sabah saat 05.00 sıralarında otellerinden ayrılarak alana gelen katılımcılardan bazıları, Mavi Bölge'ye giriş yapabilmek için dakikalarca bekledi.

Giriş kapılarının önünde yüzlerce kişinin birikmesiyle yoğunluk oluşurken, katılımcılar günün ilk ışıkları henüz belirmeden kapıların açılmasıyla beraber konferans alanına giriş yapmak üzere güvenlik kontrolünden geçti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Antalya'daki COP31'de yollar 07.30'da kapanınca katılımcılar erken yola çıktı - Son Dakika
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