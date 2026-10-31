Antalya'daki COP31 için 25 belediyeden 630 çevre dostu otobüs getirildi - Son Dakika
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Antalya'daki COP31 için 25 belediyeden 630 çevre dostu otobüs getirildi

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Antalya\'daki COP31 için 25 belediyeden 630 çevre dostu otobüs getirildi
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Antalya'da kasım ayında yapılacak COP31 için 25 belediyeden temin edilen 630 çevre dostu otobüs kente getirildi. 71'i elektrikli, 233'ü doğal gazlı otobüsler, zirve boyunca katılımcı ulaşımında kullanılarak trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcıların ulaşımı için 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" otobüs kullanılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan ulaşım planlamasıyla zirve boyunca trafik yoğunluğunun azaltılması, katılımcıların konferans alanına güvenli ve hızlı ulaşması hedefleniyor.

COP31 boyunca katılımcıların ulaşımının çevre dostu otobüslerle sağlanması, trafik yoğunluğunun önlenmesi ve lojistik süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi için kapsamlı ulaşım planlaması yapıldı.

Tamamı Türkiye'deki tesislerde üretilen, 71'i elektrikli, 233'ü doğal gazlı, diğerleri ise düşük emisyonlu dizel araçlardan oluşan 630 otobüs bu amaçla hazırlandı. 25 belediyeden temin edilerek Antalya'ya getirilen çevre dostu araçlar, zirve süresince katılımcıların oteller, havalimanı, otogar ve şehir merkezi ile konferans alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak.

İki ayrı bölgeye ulaşım planlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, AA muhabirine, COP31'in dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 196 ülkenin taraf olduğunu belirten Kulaklıoğlu, zirveye çok sayıda ülkeden katılımcının geleceğini ifade etti.

Konferans alanının Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki bölümden oluşacağını anlatan Kulaklıoğlu, Mavi Bölge'ye günlük 50 bin, Yeşil Bölge'ye ise 100 binin üzerinde katılımcı beklediklerini kaydetti.

Katılımcıların konaklama yerleri, havalimanı, otogar ve şehir merkezinden konferans alanına ulaşımı için özel bir toplu taşıma sistemi hazırladıklarını aktaran Kulaklıoğlu, şöyle konuştu:

"COP bir iklim zirvesi. Dolayısıyla zirvenin özüne uygun düşük emisyonlu otobüsleri ulaşım sisteminde kullanıyoruz. Ülkemizin 25 belediyesinden toplam 630 otobüsü COP süresince hizmet vermek üzere Antalya'ya getirdik. Bu otobüslerin 71'i elektrikli, 233'ü doğal gazlı, diğerleri de yine düşük emisyonlu dizel otobüsler. Bunların hepsi COP süresince hizmet verecek." dedi.

Antalya'ya doğal gaz istasyonu kuruldu

Antalya'da COP31 öncesinde doğal gazlı otobüs bulunmadığını belirten Kulaklıoğlu, belediyelerden getirilen araçların yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kentte yeni bir doğal gaz istasyonu kurulduğunu bildirdi.

İstasyonun tamamlandığını ve yakıt ikmaline başlandığını aktaran Kulaklıoğlu, "Bu istasyon, Antalya için bundan sonra toplu taşıma sisteminde COP'tan bir hatıra olarak kalacak. Doğal gazlı, çevreci ve düşük emisyonlu otobüsler bundan sonra Antalya yollarında da hizmet verecek." diye konuştu.

COP31 alanının Mavi ve Yeşil bölgelerle birlikte 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu, 5 bin otomobil ve 400 otobüs kapasiteli otopark alanı hazırlandığını bildiren Kulaklıoğlu, ulaşım için 19 hat oluşturulduğunu, bu hatların Belek, Kundu, Lara, Kemer ve Alanya başta olmak üzere katılımcıların konaklayacağı bölgeleri kapsadığını söyledi.

Şehir merkezinden konferans alanına tramvayla da ulaşılabileceğine işaret eden Kulaklıoğlu, Mavi Bölge'ye yaya üst geçidiyle, Yeşil Bölge'ye ise otoparktan hareket edecek elektrikli otobüslerle erişim sağlanacağını anlattı.

Lojistik süreçler gece yürütülecek

Zirve süresince lojistik faaliyetler için de ayrı bir planlama yapıldığını, alana getirilecek malzemelerin tırlarla otopark içerisindeki belirlenen bölgeye ulaştırılacağını ifade eden Kulaklıoğlu, tırların güvenlik birimlerinin kontrolünden geçirileceğini ve malzeme sevkiyatının 21.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacağını kaydetti.

Kulaklıoğlu, bu uygulamayla gündüz etkinliklerinin ve programların aksamamasının, trafik yoğunluğunun azaltılmasının ve katılımcıların konferans alanına daha kolay ulaşmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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