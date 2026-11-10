Antalya'daki COP31 için Özbekistan ve Bangladeş'ten liderler kente ulaştı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31 için Özbekistan ve Bangladeş'ten liderler kente ulaştı

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Antalya\'daki COP31 için Özbekistan ve Bangladeş\'ten liderler kente ulaştı
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COP31 kapsamında Antalya'da yarın yapılacak Liderler Zirvesi'ne katılacak liderler kente gelmeyi sürdürüyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Bangladeş Başbakanı da Antalya'ya gelerek otellerine geçti.

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) yarın yapılacak "Liderler Zirvesi"ne katılacak devlet ve hükümet başkanları Antalya'ya gelmeye devam ediyor.

Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, COP31'e katılmak üzere Antalya Havalimanı'na geldi. Berdimuhamedov, Antalya'da Vali Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Kürşad Zorlu, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman da Liderler Zirvesi için Antalya'ya geldi. Havalimanında tören mangasını selamlayan konuk liderler, otellerine geçti.

Kaynak: DHA
ÖzbekistanBangladeşDiplomasiPolitikaAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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