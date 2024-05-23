Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yaralı Hayvanlar Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yaralı Hayvanlar Tedavi Ediliyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda Yaralı Hayvanlar Tedavi Ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikte, yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar tedavi edilerek doğal yaşama dönmeleri sağlanıyor. Üç yavru baykuşun bakımları özenle yapıldı.

23.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:49
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki klinikte, yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar, tedavi edilerek doğal yaşama dönmeleri sağlanıyor. Parka getirilen üç yavru baykuşun bakımları, özenle yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, bulunan klinikte doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanları tedavi edilerek doğal ortamlarına kavuşturuluyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından terk edilmiş 3 baykuş yavrusu, parkta tedaviye alındı. Özenle beslenen ve bakımları yapılan yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacak.

"Hedefimiz doğal ortamlarına kavuşturmak"

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nın Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvanat bahçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün kliniğimize getirilen Alaca baykuş, Küçük baykuş ve Peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir Çoban aldatanın ve bir saz delicesinin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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