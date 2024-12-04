Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

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(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde 32.69 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.