(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada; Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde 32.69 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?