Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Antalya Gazipaşa açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

04.12.2024 13:05
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(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Gazipaşa açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde 32.69 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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