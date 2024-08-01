Antalya Gençlik Meclisi Üyeleri Ankara'da Gençlik Değişimi Programında - Son Dakika
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Antalya Gençlik Meclisi Üyeleri Ankara'da Gençlik Değişimi Programında

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi' programında Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Program kapsamında gençler, atölye çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, toplantılar ve sunumlar gerçekleştirerek gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağladılar.

01.08.2024 14:35
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi 50 üniversiteli genç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ev sahipliğinde "Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi" programında Başkent Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Antalya'da haziran ayında ilki düzenlenen "Gençlik Kampı"na katılan Ankaralı gençlerden sonra şimdi de gençler Başkent'te gerçekleştirilen kampta ağırlandı. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde 4 gün süren program kapsamında kampta Antalyalı gençler; deneyimlerini ve projelerini paylaştıkları atölye çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, tanışma oyunları, toplantılar ve çalıştaylarla hem eğlenceli zaman geçirdi hem de gençlik politikalarının geliştirilebilmesi amacıyla oturumlar ve sunumlar gerçekleştirdi.

Kampın ilk gününde "Dijital Hayvanat Bahçesi"ni ziyaret eden gençler ikinci gününde Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nü ziyaret etti. Başkentin kültürel ve tarihi mekanlarını ilgiyle gezen ve bilgiler alan gençler, programın üçüncü gününde ise Ankara Kent Konseyi Kabul salonunda çeşitli oyunlar, çalıştay ve atölye çalışmalarında proje ve fikirlerini paylaştı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Gerek Antalya gerek Ankara'daki kamplarda gençlik politikaları üzerinde yapılan ve yapılması planlanan projelerin, etkinliklerin paylaşıldığı, fikir alışverişi yapıldığı, kent gezileri, konserler ve çeşitli kültürel faaliyetlerin yer aldığı bir kampa ev sahipliği yaptık. Bu kamp içerisinde farklı atölye çalışmaları, projelerin paylaşılması, kültürel geziler ve çalıştayların olduğu bir kamp sürecimiz oldu. Gençlerin projelerini ve faaliyetlerini birbirleriyle paylaşacakları ortamlar hazırladık. Kent gezileri ve konserlerle kampı tamamladık. Elde edilen çıktılar gençlik adına yapılacak çalışmalarımızda bize rol model olacak."

Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer de şunları söyledi:

"Bu program aslında uluslararası gençlik değişim programlarını da göz önünde bulundurarak yerelde değişim programları olarak ele alabiliyoruz. Türkiye'de farklı şehirlerde bulunan gençlerin hem diğer şehirlerde yaşayan gençleri tanıması hem diğer şehirlerde yaşayan gençlik politikalarını neler olduğunu öğrenmesi için iller arasındaki bir değişim programıdır. Bu 4 günlük süreçte ilk etapta Ankara'nın kültürel değerlerinin aktarıldığı Anıtkabir ziyaretiyle başlayıp Ankara Kalesi'ni kültürel gezisi ile ardından Ankara'daki değerlerin Kızılay, Gençlik Parkı gibi sembolik değerlerde Antalya'dan gelen gençleri tanıştırdık. Antalya'daki gençlerin problemleri nelerdir, Ankara'daki gençlerin problemleri nelerdir burada beraber çözümler üretmeye çalıştık."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Gençlik Lideri Atanur Çelik ise şöyle konuştu:

"4 günlük programımız çerçevesinde Ankara'nın çeşitli yerlerini gezdik, Anıtkabir'i gezmelerini, Ankara'daki müzeleri görmelerini sağladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibi bizlere çok yardımcı oldular. Bizim konforumuzu sağlamak ve mutlu olmamızı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Lojistik açıdan Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği sürerken kent konseyi gençlik meclisimizde eğitimler ve program kapsamında bize desteklerini sundular.  Farklı deneyimler ve kazanımlarla kendilerini bir alan sağladıkları için buradan çok eğlenceli ve katkılı deneyimler ile ayrıldıklarını düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Gençlik Meclisi Üyeleri Ankara'da Gençlik Değişimi Programında - Son Dakika

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