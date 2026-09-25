Antalya Kepez\'de orman yangınına mahalleliler tırmıkla destek verdi

Antalya Kepez'de orman yangınına mahalleliler tırmıkla destek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalleliler destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürerken, bir kişinin tırmıkla alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ
Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, mahalleli de yardıma koştu. Çalışmalar sırasında bir kişinin elindeki tırmıkla, alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin ve vatandaşların orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Arda KIR/ANTALYA,
Kaynak: DHA
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