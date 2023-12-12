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Antalya Kepez'te uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı - Son Dakika
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Antalya Kepez'te uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilogram 500 gram uyuşturucu, 93 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Kepez\'te uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı
12.12.2023 - 21:47,
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Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez'deki çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 46 ekip, 250 personel, 3 özel harekat unsuru, 5 motorize tim, 3 trafik ekibi ve 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, belirlenen 23 adrese baskın yapıldı.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyonda ekipler, 2 kilogram 500 gram uyuşturucu, 93 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid A4 maddesi ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan 65 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 bin 250 kişi ve 175 araç incelendi, 16 araç sürücüsüne de çeşitli nedenlerle ceza kesildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Kepez'te uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı - Son Dakika
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