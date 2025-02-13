Antalya-Konya Karayolu'nda Kar Yağışı - Son Dakika
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Antalya-Konya Karayolu'nda Kar Yağışı

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Antalya-Konya karayolunda 12 saat süren kar yağışı sonrası ulaşımda aksama yaşanmadı.

13.02.2025 11:45
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Antalya - Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Dün akşam başlayan kar yağışı yaklaşık 12 saat sürdü

ANTALYA - Antalya-Konya karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkili oldu. Dün akşam 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için yoğun şekilde aralıksız çalışma sürdürdü.

"Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı"

Kar yağışı dün akşam saat 22.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayıp, Seydişehir'e kadar devam etti. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirirken bin 825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık 3 kilometrelik bölgede yerini tipiye bıraktı.

"Sürücüler uyarıldı"

Kar yağışının başlaması ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan ve özellikle kar yağışının etkili olduğu Alacabel'de yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılırken, bölgede kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye, bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

"Karayolları ekipleri ulaşımın aksamamasını sağladı"

Dün akşam saatlerinden itibaren Karayolları Alacabel ekibinin yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü. Yol tüm araç trafiğine açık tutularak trafik hiçbir şekilde aksamadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri bu yolu kullanacak sürücülerin yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, hava sıcaklığının eksi 5-10 derecelere düşmesi nedeniyle don tehlikesine karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi. Karayolları Alacabel ekipleri kar yağan bölgede tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Antalya, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya-Konya Karayolu'nda Kar Yağışı - Son Dakika

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